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6 апреля • обновлено в 11:27
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Девушка обрезала волосы ножом из-за карантина и стала популярной в сети. Видео

1.5т
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Корри Уолкер из Новой Зеландии, чей визит к парикмахеру был отменен в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, сняла видео, как отрезает свои волосы кухонным ножом.

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Соответствующий ролик она разместила на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я буквально не мыла их в течение двух недель, поэтому я собираюсь их отрезать. У меня нет ножниц, зато есть этот нож. Так что, думаю, я просто доберусь до этого. Я связала его, так это делается?", – сказала Корри.

Девушка обрезала волосы ножом из-за карантина и стала популярной в сети. Видео

Скриншот

Затем она вытянула свой конский хвост вертикально над головой правой рукой, а левой начала отрезать волосы ножом. "Если вам интересно, нет, у меня нет психического расстройства, у меня просто нет ножниц", – сказала она.

Девушка пояснила, что запланировала визит на стрижку к парикмахеру, однако 25 марта по всей Новой Зеландии ввели ограничительные меры.

Видео стало вирусным, набрав более 237 тысяч просмотров, более 9 тысяч репостов и 12 тысяч комментариев.

"Я парикмахер, и это истерика. Вы в истерике! Спасибо, что сделали мой день!", "Я смеялся каждую минуту. Спасибо за то, что принесли смех", – отмечали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире из-за карантина могут начаться перебои с поставками продовольствия. Это может произойти уже в апреле-мае и грозит голодом некоторым странам.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Новая Зеландия
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какая же это "девушка"...
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