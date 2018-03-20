Девочки из Украины и подделка документов: стало известно о махинациях консультантов Трампа

Частная британская компания Cambridge Analytica, с которой сотрудничал во время избирательного процесса президент США Дональд Трамп в 2016, пользуется незаконными методами в работе.

Так, компания занимается взяточничеством, подделывает документы и использует услуги бывших шпионов и секс-работниц из Украины. Об этом узнали журналисты американского Channel 4 News.

Представители СА признались, что имели отношение к проведению избирательных кампаний в разных странах. Они выложили информацию журналистам, которые представились потенциальными клиентами, проводя переговоры с топ-менеджерами.

Компания работала на выборах в Нигерии, Чехии, Аргентине, Индии, Великобритании и США. Ее подозревают в причастности к референдуму в Великобритании о выходе из ЕС. Директор Александр Никс рассказал, что Cambridge Analytica может направить в дом кандидата украинских девушек, чтобы накопать материал или очернить политического оппонента их клиента.

"Мы можем отправить девушек в дом кандидата. Они очень красивые, я считаю, что это хорошо работает", — отметил Никс.

Компромат компания собирает путем предложения клиенту финансирования его избирательной кампании в обмен на определенные услуги. Кроме того, некоторые не хотят, чтобы их обвинили в работе с иностранцами. Для этого британцы используют фейковые веб-сайты и документы, удостоверяющие личность.

"Мы можем быть студентами университета, работающими над исследованием, а можем быть туристами. Вариантов масса. У меня много опыта в этом", – заявил директор компании.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилась информация, что адвокаты Трампа пытаются договориться с прокурором о сделки касательно вмешательство РФ в выборы США.