Детектор лжи подтвердил, что Трамп занимался сексом с порнозвездой

Бывшая порноактриса Стефании Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, в 2006 году действительно имела сексуальный контакт с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в копии отчета о прохождении теста на детекторе лжи, пишет NBC News.

Как отмечается, тест на детекторе лжи Клиффорд прошла еще в 2011 году по просьбе журнала InTouch, который брал у нее интервью, но его результаты тогда не были обнародованы.

NBC утверждает, что экспертиза показала 99% вероятности того, что порнозвезда и стриптизёрша говорила правду о незащищенном сексе с Трампом.

К тому же адвокат Стефани Клиффорд заплатил 25 000 долларов за права на видеозапись прохождения актрисой детектора лжи, рассказал эксперт по полиграфу, который проводил тест.

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По данным СМИ, экзаменатор задал "Сторми" ряд вопросов, три из которых были связаны с сексуальным контактом с Дональдом Трампом в июле 2006 года.

"Где результаты его теста, утверждающие иное? Где результаты теста (адвоката) Коэна, утверждающие иное? Когда это закончится, американский народ узнает правду о взаимоотношениях и утаивании (их)", – заявил адвокат Клиффорд.

Отметим, что на то время Трамп был уже женат на Мелании, а их сыну Бэррону было несколько месяцев.

Как писал "Обозреватель", ранее американская порноактриса обвинила Трампа в домогательствах.

Экс-"Мисс Венгрия" Ката Сарка рассказала о том, как во время конкурса "Мисс Вселенная" в Москве к ней довольно грубо приставал Трамп.