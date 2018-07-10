Десятки мертвых россиян: ИГИЛ заявила о сокрушительном ударе в Сирии

Террористы ИГИЛ заявили о гибели 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа на юге Сирии.

Об этом сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористических организаций,

Смертник на груженом взрывчаткой автомобиле прибыл в город Зайсун, где находились военные, и совершил атаку.

При этом в Минобороны России опровергли данную информацию, заявив, что никакой атаки на военных не было и они продолжают "выполнять задачи".

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"Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дераа, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет", - утверждают в РФ.

"Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме", - заявили в Минобороны.

Фотография с места атаки смертника ИГИЛ в Зайзуне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии за один день погибли 36 наемников Путина.