Десятки мертвых россиян: ИГИЛ заявила о сокрушительном ударе в Сирии

Террористы ИГИЛ заявили о гибели 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа на юге Сирии.
Об этом сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористических организаций,
Смертник на груженом взрывчаткой автомобиле прибыл в город Зайсун, где находились военные, и совершил атаку.
При этом в Минобороны России опровергли данную информацию, заявив, что никакой атаки на военных не было и они продолжают "выполнять задачи".
"Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дераа, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет", - утверждают в РФ.
"Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме", - заявили в Минобороны.
Фотография с места атаки смертника ИГИЛ в Зайзуне
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии за один день погибли 36 наемников Путина.
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