Десантный корабль США вошел в Черное море: названа причина

Американский быстроходный десантный корабль Carson City вошел в акваторию Черного моря.

По данным пресс-службы флота ВМС США, он прошел пролив Босфор еще 15 августа, чтобы выполнить операцию по перевозке военнослужащих и техники, которые были задействованы в учениях BALTOPS-2018.

"Экипаж Carson City и я лично рады провести этот корабль через турецкие проливы прямиком в Черное море. Командование военно-морских перевозок, особенно экспедиционные быстроходные корабли и их уважаемые экипажи, может много сделать для ВС США и партнеров. Мы рассчитываем, что действия Carson City внесут вклад в любую необходимую миссию", - заявил капитан Джонатан Кеффер.

. @MSCSealift 's #USNSCarsonCity transits the #BlackSea while conducting routine operations in the #US6thFleet area of operations. #SteadyPresence pic.twitter.com/71Jeq9Nr9f

По данным турецкого Yörük Işık, корабль является седьмым и новейшим из серии данного типа. Он был принят на вооружение ВМС США в июне 2016 года.

Cmdr. Steve Weydert, commander of the military detachment aboard the Spearhead-class expeditionary fast transport ship #USNSCarsonCity , hoists various flags as the ship departs #Rhodes, #Greece, Aug. 14, 2018 #USNavy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Kyle Steckler pic.twitter.com/cxifZBGnWp