"Держится на воле Путина": российский журналист выступил с дерзкой речью об Украине

Российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что украинская государственность зависит только от воли президентов США и России, и в случае решения одного из них президент Петр Порошенко может быть свергнут (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он позволил себе отпустить неуместную шутку о развязывании войны страной-агрессором на Донбассе. Обе циничные фразы были озвучены Третьяковым в ходе его выступления в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Порошенко, политическая власть которого держится на двух волосках, — воле президента США и воле президента России — вот один из этих волосков будет перерезан, и он рухнет", — высказался Третьяков.

Что касается его сарказма относительно вооруженного конфликта на востоке Украины, то он применил его, обсуждая отрицательную реакцию западных экспертов на итоги выборов в России.

"Меня печалит то, что западные эксперты или те, кого представляют нам как западных экспертов по России, или те, кто себя считают такими, извините, пожалуйста, несут такую же ахинею, как стоявшие здесь неоднократно так называемые украинские политологи. Но им сам Бог велел, мы на них вроде бы напали", — язвительно отметил Третьяков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Третьяков заявил, что проигрыш Ксении Собчак на выборах президента РФ связан с ее "бандеровской" риторикой и тем, что она отреклась от своего "политического отца" — Владимира Путина.