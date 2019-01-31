Держит всю ЦАР: в сеть слили данные об африканском бизнесе ''повара Путина''

В момент убийства российских журналистов в ЦАР там активно работали десятки структур, связанных с "поваром Путина" и владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Информацию о бизнесе петербургского олигарха в Африке опубликовала русская служба "Би-би-си". Замечены также были военные инструкторы, политтехнологи, переводчики и геммолог (специалист по драгоценным камням), имеющие с ним контакт.

По словам источника издания, россиянам рассказал об убийстве журналистов помощник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров, которого также называют человеком "повара Путина".

Евгений Пригожин golos-ameriki.ru

"К сфере интересов Пригожина в ЦАР относится добыча золота, деревообрабатывающий бизнес, а российские военные специалисты занимаются как защитой его бизнес-интересов, так и обучением местных силовиков", – сказано в расследовании.

Стало также известно, что структуры, связанные с Пригожиным, проводят в ЦАР футбольные турниры, конкурсы красоты и кинопоказы, строят детские площадки и помогают в планировании предвыборной кампании президента страны Фостена-Арканжа Туадеры. В стране с подачи владельца ЧВК "Вагнера" была запущена также радиостанция, инвестиции в которую оценивают в 10 тысяч долларов.

Шахты по добыче золота, расследование в которых вели убитые журналисты ANADOLU AGENCY

Примечательно также, что след "повара Путина" прослеживается и в самом убийстве журналистов. Так, сообщается, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко направлялись на встречу с "проводником" по наводке корреспондента связанного с основателем "Вагнера" издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин впервые прокомментировал связь с Путиным и российскими наемниками.

Высказался он и по поводу скандального убийства журналистов.

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