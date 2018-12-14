''Держат в изоляции'': отец Бутиной заявил о пытках над пойманной шпионкой Кремля

Арестованную в США по подозрению в шпионаже россиянку Марию Бутину держат в полной изоляции.

Об этом одному в интервью одному из пропагандистских ресурсов сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин. Причины таких мер, по его словам, не озвучили.

"Находится, как я уже говорил, в изоляции, в одиночке уже достаточно долго, режим этот не будет изменен, по крайней мере, в ближайшую неделю", — рассказал он

Мария Бутина Интерфакс

По словам мужчины, несмотря на это, Бутина вряд ли чувствует себя плохо, в частности психологически. Она находится в административной сегрегации и придерживается всех ограничений, однако жаловаться не намерена.

"Дальше предсказать сложно, потому что все причины ее изоляции не озвучиваются, носят какой-то совершенно надуманный, непонятный характер", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле, обвинив в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующего уведомления властей США.

В семье Бутиной заявили, что власть "бросила" ее, отказав в предоставлении помощи. К защите россиянки подключились исключительно ее родственники и друзья.

13 декабря в суде Бутина официально признала вину в участии в сговоре с целью нанесения вреда Штатам.

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