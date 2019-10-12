Держала семью в ужасе: американцы усыновили женщину из Украины, выдававшую себя за ребенка

В США супружеская пара обвинила свою приемную дочь Наталью из Украины в мошенничестве из-за редкого заболевания, которое влияет на ее рост и осложняет точное определение возраста.

Родители считают, что девочка является аферисткой и только выдает себя за ребенка, будучи взрослой, пишет ТСН. Украинку также обвинили в агрессивном поведении и угрозах расправы.

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Майкл и Кристина Барнетт из США познакомились с Натальей 9 лет назад во Флориде, после чего удочерили ее. Однако уже через год, по их словам, девушка начала проявлять агрессию.

"Она прятала ножи в наших диванах. Говорила, что хочет убить членов семьи. Подливала химикаты к кофе, размазывала кровь на зеркалах, могла стоять над нами, когда мы спали. Могла стать посреди комнаты и сказать, что только ждет подходящего времени", – рассказывали родители.

Приемные родители обвиняют Наталью в том, что она им угрожала расправой, а потому обратились к врачам. При этом врачи усомнились в возрасте ребенка, у которого вместо молочных зубов оказались зубы взрослой девочки.

Результат экспертизы показал, что девочке может быть 22 года. При этом такой вывод поддержали не все врачи. После того, как Барнетты получили результаты анализов, они изменили документы Натальи, переписав год рождения на 1989 с 2003, после чего оставили девочку в США и переехали в Канаду.

Сейчас Наталья живет в новой семье, которая просит вернуть ей детский возраст в документах. В ближайшее время состоится заседание суда, во время которого вопрос возраста девушки будет окончательно решен.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Запорожье семью обвинили в изнасиловании приемных детей.

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