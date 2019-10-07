Держал силой "Виагры": в Беларуси художник устроил пикантный протест. Кадры 18+

В Беларуси художник Алексей Кузьмич необычным образом выступил против цензуры, продержав около минуты на возбужденном половом органе табличку с надписью "Министерство культуры".

Его акция попала на видео, которое опубликовало в Fаcebook белорусское "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кузьмич назвал свой протест "Щит или Министерство фаллокультуры". Чтобы выполнить все действия, художник показательно выпил перед этим таблетку "Виагры".

В Беларуси художник устроил пикантный протест против цензуры Скриншот из видео

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой" Скриншот из видео

На руках у Кузьмича было написано: "Со всем согласен".

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой" Скриншот из видео

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой" Скриншот из видео

3 кастрычніка мастак Аляксей Кузьміч правёў акцыю "Шчыт, альбо Міністэрства фалакультуры". Каля хвіліны мастак трымаў на ўзбуджаным віяграй палавым органе кардонную таблічку "Міністэрства культуры". На далонях у яго быў надпіс "З усім згодны". pic.twitter.com/rsqyCoKnTq — Радыё Свабода (@svaboda) October 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в белорусском Гродно, где объявили конкурс на лучший туристический логотип города, один из участников предложил символ, который пользователи соцсетей посчитали похожим на половой орган.

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