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7 октября • обновлено в 20:15
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Держал силой "Виагры": в Беларуси художник устроил пикантный протест. Кадры 18+

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В Беларуси художник Алексей Кузьмич необычным образом выступил против цензуры, продержав около минуты на возбужденном половом органе табличку с надписью "Министерство культуры".

Его акция попала на видео, которое опубликовало в Fаcebook белорусское "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кузьмич назвал свой протест "Щит или Министерство фаллокультуры". Чтобы выполнить все действия, художник показательно выпил перед этим таблетку "Виагры".

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В Беларуси художник устроил пикантный протест против цензуры

В Беларуси художник устроил пикантный протест против цензуры

Скриншот из видео

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой"

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой"

Скриншот из видео

На руках у Кузьмича было написано: "Со всем согласен".

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой"

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой"

Скриншот из видео

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой"

В Беларуси художник устроил протест с "Виагрой"

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в белорусском Гродно, где объявили конкурс на лучший туристический логотип города, один из участников предложил символ, который пользователи соцсетей посчитали похожим на половой орган.

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Место
Беларусь
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