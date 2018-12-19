''Дернетесь – потеряете все'': Соловьев нагло пригрозил Украине

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине уничтожением ее государственности за оказание сопротивления России.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Киеву якобы никогда не удастся победить Москву. Агрессивные выпады в адрес чужой страны рупор путинского режима продемонстрировал в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Еще раз повторю: дернетесь — потеряете ваше государство. Так сказал президент Российской Федерации. А если мы, мы не дернемся — мы спокойно и уверенно дойдем до поставленных задач. Как было в нашей истории всегда. И запомните: Украина всегда побеждала, только когда была в союзе с Москвой. И никогда Украина не побеждала, когда пыталась противостоять Москве и бегала целовала чужие хоругви!" — самоуверенно высказался Соловьев.

Владимир Соловьев Teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев оскандалился наглым заявлением о том, что Украина якобы незаконно занимает свои нынешние территории.

Перед этим он озвучил не менее наглый посыл, отметив, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо России. В частности, Соловьев солгал о том, что российских оккупантов нет на украинской территории, и угрожающе намекнул, что рано или поздно это "надоест" России, и она начнет полномасштабную войну против чужого государства.