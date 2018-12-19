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''Дернетесь – потеряете все'': Соловьев нагло пригрозил Украине

3.3тЧитать материал на украинском

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине уничтожением ее государственности за оказание сопротивления России.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Киеву якобы никогда не удастся победить Москву. Агрессивные выпады в адрес чужой страны рупор путинского режима продемонстрировал в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Еще раз повторю: дернетесь — потеряете ваше государство. Так сказал президент Российской Федерации. А если мы, мы не дернемся — мы спокойно и уверенно дойдем до поставленных задач. Как было в нашей истории всегда. И запомните: Украина всегда побеждала, только когда была в союзе с Москвой. И никогда Украина не побеждала, когда пыталась противостоять Москве и бегала целовала чужие хоругви!" — самоуверенно высказался Соловьев.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Teleprogramma.pro

Новости
''Услышали не всех русских'': Соловьев нагло пригрозил Украине новой оккупацией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев оскандалился наглым заявлением о том, что Украина якобы незаконно занимает свои нынешние территории.

Перед этим он озвучил не менее наглый посыл, отметив, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо России. В частности, Соловьев солгал о том, что российских оккупантов нет на украинской территории, и угрожающе намекнул, что рано или поздно это "надоест" России, и она начнет полномасштабную войну против чужого государства.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
А что не так? Всё верно! Пиндосы бы давно уничтожили Россию, но пока инстинкт самосохранения берёт верх. Об Украине вообще нет смысла говорить.
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минин евген
минин евген
писин, сходи-ка лучше нахуй. у тебя конченная пиздливая страна, которая еще и ворует историю.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
В какой части...он не прав? Это и Путин сказал И вчера Лавров подтвердил...если начнёте что то мутить в ЛНР и ДНР Россия вам даст в рыло Давайте попробуем))))))))))))))))))
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минин евген
минин евген
кацапы еще те пиздуны. но смешно!
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Рудич Иван
Рудич Иван
минин евген, Как государства Украины уже нет. Порошенко ходит с протянутой рукой, выпрашивая деньги за бугром. Народ мерзнет и голодает. Поговорите с миллионами заробитчан из Украины, их родственниками. Россия их кормит. Приведите хоть один пример запуска завода, постройки корабля. Россия уже третью очередь ямал СПГ ввела в строй, имеет самый большой в мире ледокольный флот, все военнослужащие на сегодня обеспечены жильем. А на Украине даже своих образованных управленцев не хватает. Варягов типа Супрун ставите на министерские должности. Эта инобаба докеровалась до того, что полностью угробила украинскую медицину. Где здесь неправда?
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