Der Spiegel показал победу Байдена над Трампом символической карикатурой

Немецкий журнал Der Spiegel посвятил свой новый номер победе Джо Байдена в выборах президента США и выпустил его с символическим обложкой.

Согласно анонсу на сайте издания, на ней Байден в маске возвращает назад отрубленную голову Статуи Свободы, а вверху – предвыборный лозунг действующего президента Дональда Трампа: "Сделаем Америку великой снова".

Отметим, что эта обложка является своеобразной второй серией. Ведь в 2017 году Der Spiegel выпустил номер, где был нарисован Трамп, который отрубил голову символа американской демократии. При этом карикатура сопровождалась словами "Америка прежде всего".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский таблоид Daily Star сделал, вероятно, одно из самых резких заявлений по поводу выборов президента США, поместив на обложку заголовок: "Старый п*рдун побеждает на выборах". Чуть ниже издание уточнило, что победитель "или 74-летний, или 77-летний" (Дональд Трамп и Джо Байден соответственно), "сумасшедший или старый".