Депутату Госдумы померещился языковой этноцид в Украине

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы России Сергей Шаргунов отличился бредовым заявлением о том, что в Украине якобы умышленно ущемляют русскоязычных граждан, чтобы они нормально не знали ни один из языков (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Политик страны-агрессора уверен в том, что если граждане чужого ему государства не будут изучать русский язык, то якобы станут абсолютно безграмотными. Свою пропагандистскую риторику он озвучил в интервью подконтрольному террористам "ДНР" ресурсу.
"Я с огромным почтением отношусь к украинскому языку, обожаю украинские песни, в целом понимаю украинский язык и наслаждаюсь его мелодикой и певучестью, но политика этноцида — это нечто особенное. Ведь люди в итоге, которые в быту привыкли говорить по-русски, а даже в Киеве 80% говорят по-русски, вообще никакого языка знать не будут. Потому что письменно и книжно русского они знать не будут, грамматику утратят, а украинского тоже толком не выучат", — возмутился Шаргунов, игнорируя тот факт, что основным языком в Украине всегда оставался украинский.
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный депутат Госдумы также цинично заявил, что считает стремление Украины получить свою автокефальную церковь местью России за ее попытки "остановить войну" на Донбассе.
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