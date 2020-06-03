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3 июня • обновлено в 17:44
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Депутат Европарламента участвовал в дебатах без штанов: курьезное видео

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Ирландский депутат Европейского парламента Люк Фланаган участвовал в онлайн-дебатах, не надев штаны.

Как сообщает Politico, Фланаган участвовал в обсуждении сельскохозяйственного комитета по теме выплат фермерам. В какой-то момент стало видно, что депутат сидит на неубранной кровати в рубашке, но без штанов.

Позднее сам депутат рассказал в своем Twitter, что за две минуты до начала общения он вернулся с пробежки.

"Решил надеть рубашку, чтобы выглядеть респектабельно! Это сработало очень хорошо. Надеюсь, вам нравятся мои ноги", – написал он.

Депутат Европарламента участвовал в дебатах без штанов

Депутат Европарламента участвовал в дебатах без штанов

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр экологии Новой Зеландии Дэвид Бэнсон попал в кадр без штанов во время заседания совета города Данедина.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Ирландия
Теги
Европейский парламент депутат
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