Коронавирус добрался до Европарламента: заражен первый депутат

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20 марта • обновлено в 18:17
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Депутат Европарламента Адам Ярубас заболел коронавирусом

1.4т
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Депутат Европейского парламента от Польши Адам Ярубас заразился коронавирусом. Это первый случай среди европарламентариев.

Сейчас Ярубас находится в госпитале, написал он у себя в Twitter.

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"Я прошел тест на COVID-19, он дал позитивный результат. Я в госпитале, чувствую себя хорошо", – подчеркнул депутат.

Он поблагодарил врачей и медсестер за заботу, а также призвал людей оставаться дома.

"Я выкарабкаюсь, мы все выкарабкаемся. Мы должны быть сильными! Помните: оставайтесь дома", – добавил Ярубас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент соберется на внеочередное заседание 26 марта, чтобы одобрить меры по борьбе с коронавирусом, подготовленные Еврокомиссией.

На предстоящем заседании впервые в истории ЕП депутаты будут голосовать дистанционно.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Бельгия Брюссель
Теги
Европейский парламент Европейский Союз
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