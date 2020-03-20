Коронавирус добрался до Европарламента: заражен первый депутат

Депутат Европейского парламента от Польши Адам Ярубас заразился коронавирусом. Это первый случай среди европарламентариев.

Сейчас Ярубас находится в госпитале, написал он у себя в Twitter.

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"Я прошел тест на COVID-19, он дал позитивный результат. Я в госпитале, чувствую себя хорошо", – подчеркнул депутат.

Он поблагодарил врачей и медсестер за заботу, а также призвал людей оставаться дома.

"Я выкарабкаюсь, мы все выкарабкаемся. Мы должны быть сильными! Помните: оставайтесь дома", – добавил Ярубас.

Moi drodzy, przeprowadzono u mnie test na obecność COV19. Okazał się pozytywny. Jestem w szpitalu i czuję się dobrze. Wyjdę z tego i wszyscy z tego wyjdziemy. Musimy💪. Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom i wszystkim za wyrazy wsparcia. Pamiętajcie: #zostańwdomu. Bądźcie zdrowi! — Adam Jarubas (@JarubasAdam) March 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент соберется на внеочередное заседание 26 марта, чтобы одобрить меры по борьбе с коронавирусом, подготовленные Еврокомиссией.

На предстоящем заседании впервые в истории ЕП депутаты будут голосовать дистанционно.

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