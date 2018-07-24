Денуклеризация: КНДР пошла на важный шаг

Северная Корея начала демонтаж ключевых объектов на площадке ракетно-космического комплекса Сохэ.

Как сообщает Reuters, считается, что эти объекты играют важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера.

"Эти усилия представляют собой значительную меру по укреплению доверия со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.

Позже, США с Южной Кореей провели учения "Max Thunder", после чего первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что Северная Корея не желает вести переговоры с Америкой, так как она требует отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты продолжат давление, однако все же надеются на переговоры.

10 июня лидер КНДР приехал в Сингапур на историческую встречу с Трампом. Стороны в конце переговоров подписали соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса.