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7 октября • обновлено в 18:17
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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наук Все статьи автора

Не расстраивайся, Грета! Путин спешит на помощь

5.6т

Грета… девочка из Швеции. А если точнее – подросток, за которым стоят взрослые. Подросток, то есть Грета, и не может думать самостоятельно – это всё взрослые, которые разрешили ей смотреть ужасы про климат в интернете или телевизоре.

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Девочки-подростки не могут мыслить сами, они от природы все добрые и вежливые, и поэтому им позволительно разговаривать о цветочках, куколках и мальчиках. Они не умеют складывать 2+2, у них никогда не получится 4. Это могут только взрослые дяденьки, например, президент России. Вот он точно знает про всё и про всех. Он знает точно, что сама Грета не могла испугаться за своё будущее, ей объяснили взрослые, говорили: “Смотри, ледники тают, животные падают и умирают, киты выбрасываются на берег, и дельфины тоже, птицы стаями погибают, вредители разные там вылезают изо всех щелей…” Ну и так далее. И наконец-то с их помощью Грета и додумалась до выступления на климатическом саммите ООН 23 сентября 2019 года.

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Грета Тунберг как тест для планеты

И все так одобряли её выступление, а вот Путин – нет, и тут дяденьки, которые сидели в зале на заседании форума “Российская энергетическая неделя” (октябрь 2019 г.), хлопали и кивали как болванчики, вдруг просветились от радости: Грета, ты не могла думать сама – это всё взрослые, и можно твои слова забыть и ничего не делать. А за Африку-то как стыдно им стало, а всё дядя Вова – просто пояснил им, что 2+2=4. А если у детей, подростков и так далее по шкале взросления забрать интернет, а по телевизору показывать, как кругом всё чудесно, то и проблем не будет, прямо как в Северной Корее.

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Грета Тунберг. Триумф молодых или истерика "левых"?

Вот, например, показывают Грете Тунберг, что ледники обратно вернулись, птицы и животные воскресли и т.д. по товарищу Путину – и живёт себе ребёнок припеваючи, ни о чём не думает, ну там о цветочках, мальчиках, а ещё о куколках. Всё – ноу проблем. Ведь говорили “взрослые дяди Вовы” в России всему населению: не думайте, не смотрите, не анализируйте, забудьте всё, что вы знали, о вас заботимся мы – Российская Власть… Вот и стало думать большинство о цветочках, мальчиках и куколках, поэтому и детки в садиках, школах и т.д. ходят по праздникам, а может, уже и просто так, в военной форме, прямо как взрослые военные. Что им ужасы Греты Тунберг, у них танки и оружие, и 2+2 – это уже прошлое, не сосчитать вооружения там. Так что пелёнки, или что там в роддомах, наверное, уже камуфляжной расцветки, как в армии, а может, дети прямо в военной форме рождаются.

Вот сказал же президент России, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба “Валдай” (октябрь 2019 г.), что российская военная операция в Сирии может стать “моделью разрешения региональных кризисов”. Типа – обращайтесь к нам по конфликтам каким, мы поможем. И никто не смеялся, как над речью Греты, все задумчиво кивали, прикидывали: а сколько это будет стоить? А может, и просто бесплатно, Россия большая, ей где там “потушить” у кого или там “погасить” кого – это пожалуйста, поколения целые подрастают, все в военной форме. А тех, которые много думают – их “закрыть” надо, чтоб не ходили и не выступали, как Грета, их дело – куклы и цветочки, ах да, мальчики ещё.

Ну а если сами взрослые чё там не разберутся в чём, то пожалуйста – дядя Вова любому совет даст, вон Макрону всё советы раздаёт: и то у него не так, и это не так, особенно после недавней встречи двух президентов, России и Франции (август 2019 г.).

Будьте уверены в одном: если сказал президент России на белое – “чёрное”, то так оно и есть, он лучше всех всё знает, а вам просто надо закрыть в ваших странах интернет, прихлопнуть вашу свободную прессу, смотреть российское ТВ – и будет всё у вас ХОРОШО.

Не расстраивайся, Грета!

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Денис Мещерский Денис Мещерский
Персоны
Грета Тунберг Владимир Путин
Источник
Источник: Блог Дениса Мещерского
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
С днём рождения, Верховный главнокомандующий. Сил и здоровья!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ковалёв Иван, воздушный поцелуй забыл послать.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Ковалёв Иван, а в другом месте ты не забыл поздравить своего "любимого" и изо всех сил "почитаемого" главковерха? Вряд ли он сам посещает сайт ОБОЗРЕВАТЕЛЬ и потому по достоинству твой прогиб оценить не сможет! Ну а его шнурки, сиречь троли и их кураторы ему об этом не скажут - все твои заслуги в этом неблагодарном деле припишут себе!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"А если у детей, подростков и так далее по шкале взросления забрать интернет", а вместо этого дать нормальное естественно-научное образование, то естественно и 2+2=4 у них будет и про "загрязнение атмосферы CO2" они дичь нести не будут.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ivanov Igor, малыш,скоро у тебя интернет отнимут и счёты дадут...чтоб дичь не нес.хехе
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