20%. ДВАДЦАТЬ процентов территории Вашей страны фактически оккупировано “миролюбивым” соседним государством. Представьте себе эту ситуацию, прочувствуйте её. Какое у Вас будет отношение к этому государству?

20% Грузии – это много или мало? А 7% Украины? Сначала была Абхазия с Южной Осетией, потом Крым и Донбасс. Где следующая остановка бронепоезда “Кремль?”

Конечно, два юриста, Путин с Медведевым, рассказывают всем, как они спасают мир от “коричневой чумы” фашистов-бандеровцев, злобных воинственных грузин, которые, естественно, направляются “американской военщиной”. Но факт остаётся фактом: Россия или всячески поддерживает любые сепаратистские действия у своих границ, или просто захватывает территории другого государства в результате военной операции, как это было с Крымом.

20-21 июня произошли беспорядки в столице Грузии, Тбилиси, которые были вызваны скандалом на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Интересный факт: МАП организована в 1994 году по инициативе греческих политиков, но с 2004 года её президентами являются только российские депутаты Госдумы. В настоящее время это депутат от КПРФ Гаврилов Сергей Анатольевич. Я не знаю, как он защищает христианские ценности в 21 стране мира, а знаю, что он сыграл не последнюю роль в принятии Госдумой РФ очень удобной статьи 148 Уголовного кодекса РФ “Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий”, удачно применяемой для борьбы с несогласными с политикой Путина. Гаврилов возглавляет в Госдуме комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций и является руководителем экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений.

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Последние годы Русская православная церковь вместо реконструкции тысяч старых храмов, раскиданных по всей России, активизировала строительство новых с тенденцией расположения их в парках и скверах крупных городов и поближе к центру. При этом абсолютно не учитывается мнение самих горожан, что приводит к протестным выступлениям граждан. Так, противостояние граждан и власти было в Москве и Санкт-Петербурге, Красноярске и Челябинске, Ульяновске и Нижнем Новгороде. Из последних событий можно назвать массовые протесты против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга в мае 2019 года. Неизменно поведение властей: задержания, аресты, избиения людей полицией.

Во время протестов в Екатеринбурге Гаврилов заявил: “Пирожки в сквере заканчиваются Одессой и тоталитарными режимами”. Аналогия понятна: пирожки – “печеньки” на Майдане, “тоталитарные режимы” – украинская власть после Януковича.

Рассматривая международный скандал между Россией и Грузией, необходимо учитывать и отношение лично к Гаврилову в самой Грузии. Так, в июле 2013 года уже были протесты болельщиков тбилисского “Динамо” после товарищеского матча по футболу Динамо (Тбилиси) – Динамо (Москва), на котором присутствовал Сергей Анатольевич Гаврилов, который в 2008 году голосовал за признание Абхазии и Южной Осетии. А тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили в специальном телеобращении заявил, что приездом Гаврилова была “нарушена безопасность и национальное достоинство Грузии”.

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И вот 20 июня 2019 года этот человек садится в кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе. Представляю себе ситуацию: в Москву приезжает, например, Олег Ляшко – “президент межпарламентской ассамблеи чего-то там”, садится в кресло председателя Госдумы РФ Володина и начинает заседание…

Интересно, сколько бы минут он там просидел? Одну? Две? Даже если бы его туда “посадили”, как Гаврилова в Грузии, на что упирает оскорблённая Россия.

Но, по словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зураба Абашидзе, господин Гаврилов не должен был вести это заседание и тем более сидеть в кресле спикера грузинского парламента. Есть утверждённый протокол, и он готовится заранее. Согласно этому документу, ведущим ассамблеи должен был быть генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис (Греция). Более того, после возникновения конфликтной ситуации к генсеку подошли грузинские коллеги и указали ему на то, что Гаврилов не должен вести заседание и нужно соответствовать протоколу, но господин Михаилидис проигнорировал это и не стал ничего менять. Ну а дальше произошло то, что произошло. Россию, как всегда, обидели, да ещё и за то, что Гаврилов просто разговаривал на русском языке!

И Михаилидис, и Гаврилов – опытные политики, они же не идиоты, чтобы делать такие вещи по собственной инициативе. Тогда зачем? Я вижу только один правильный ответ: это нужно Путину. Именно сейчас, прямо перед саммитом G20, перед голосованием в ПАСЕ Кремлю нужен был международный конфликт, где Россия, на первый взгляд, была бы потерпевшей стороной. Это потом будет разбор полётов, а важные в мировом масштабе переговоры уже пройдут и события уже произойдут. А большинство россиян благодаря хорошо работающему “министерству правды” никакой другой версии и не узнает, ведь время уже уйдёт. А Великий провокатор Путин лёг под утро в постель с улыбкой на губах –всё получилось как надо!

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