Денег нет! В России возникла проблема с хлынувшими с Донбасса беженцами

В России с 2014 года лишь 24 "беженца" из Украины получили российское гражданство, поскольку являются "носителями языка".

Как заявил в интервью "Комсомольской правде" первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин, всего за это время в РФ из Украины приехало 2,5 млн человек.

"С 2014 года всего 24 человека с Украины получили статус гражданина России на основе того, что они "носители русского языка". Это при том, что 2,5 млн человек переехали в Россию! Остальные пытались по-другому натурализоваться", - рассказал он.

По словам Затулина, 250 тыс. украинцев получили гражданство РФ с помощью программы добровольного переселения: смешанные браки или переезд к родне.

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"А вот те, кто обращается по госпрограмме переселения - это соотечественники. И им сегодня отказывают, потому что эта программа не может переварить всю массу прибывших из Украины. Она капиталоемкая, требует денег. И уже не отвечает своему названию", - добавил он.

По его словам, лишь 1 из 10 "беженцев" из Украины смог преодолеть все наши бюрократические барьеры.

"Остальные - не осилили. И если в первое время было понимание, что нельзя применять к ним норму, по которой они, приезжая из Украины, могут здесь провести только 3 месяца. А с прошлого года начались депортации. "Нет, мы это все хорошо понимаем, - говорят люди в управлениях по миграции. - Но мы чиновники, выполняем закон!" А закон требует именно этого", - резюмировал Затулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин предложил давать гражданство РФ украинцам.