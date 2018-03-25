День воли в Беларуси: в центре Минска прошли массовые задержания 

В Беларуси 25 марта представители правоохранительных органов задержали более 30 человек.

Как сообщает "Радио Свобода", люди пришли на шествие ко Дню воли в центр Минска на площадь Якуба Коласа.

По данным издания, сначала силовики "для выяснения личности" задерживали всех, кто имел при себе бело-красно-белые флаги и цветы, потом - всех, кто находился на площади.

"Задерживают людей, которые имели мужество прийти в праздник на эту площадь. Они сейчас находятся в автозаках", – заявила сопредседатель движения "Вместе" Елена Толстая.

По данным правозащитников центра "Весна", всего задержано от 30-ти до 50 человек, в том числе 10 наблюдателей "Весны" и четырех журналистов "Белсата". Активистов отвезли в автозаках в РУВД Минска.

Также отмечается, что есть информация о задержании лидера Белорусского национального конгресса Николая Статкевича. Телефоны Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. По некоторым данным, оппозиционный политик находится в Ленинском РУВД Минска.

Напомним, 25 марта 2018 года исполняется сто лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики.

Как сообщал "Обозреватель", историк назвал главное отличие Украины от Беларуси.