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День капитуляции Японии! В России задумали подлую месть из-за Курил

1.5тЧитать материал на украинском

В Государственной думе Российской Федерации предложили объявить праздником день капитуляции Японии.

С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин во время пленарного заседания, отметив, что день нужно утвердить на законодательном уровне, передают "РИА Новости".

"Я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем — Днем капитуляции милитаристской Японии", — отметил он.

День капитуляции Японии! В России задумали подлую месть из-за Курил

Ruposters

2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации. Ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли СССР.

Москва и Токио до сих пор не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. При этом в Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению.

22 января вопрос мирного договора обсудят президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который прилетел на переговоры в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Россия
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Королько Андрей
Королько Андрей
Будет на рассеюшке еще один праздник,будут ветераны на тойота с надписями"на токио" гордо кататься по Камчатке.Ляпота.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Королько Андрей, Россия богатая страна, может позволить себе праздники.
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