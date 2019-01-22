День капитуляции Японии! В России задумали подлую месть из-за Курил

В Государственной думе Российской Федерации предложили объявить праздником день капитуляции Японии.

С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин во время пленарного заседания, отметив, что день нужно утвердить на законодательном уровне, передают "РИА Новости".

"Я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем — Днем капитуляции милитаристской Японии", — отметил он.

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2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации. Ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли СССР.

Москва и Токио до сих пор не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. При этом в Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению.

22 января вопрос мирного договора обсудят президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который прилетел на переговоры в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

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