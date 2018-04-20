Демпартия США решила выбить миллионы с Кремля, штаба Трампа и WikiLeaks

Демократическая партия США подала в суд на Россию, избирательный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа и организацию WikiLeaks.

Национальный комитет Демпартии обвиняет их в сговоре с целью повлиять на результаты выборов 2016 года в пользу Дональда Трампа, сообщает издание The Washington Post.

В качестве ответчиков указаны, в частности, Главное управление разведки РФ, а также люди из окружения Дональда Трампа. При этом действующий президент не фигурирует в иске.

В своем иске демократы требуют от ответчиков признать сговор с целью проникновения в компьютерную сеть партии и похищения оттуда информации. В дальнейшем эту информацию обнародовали с целью повлиять на результаты президентских выборов.

Демпартия утверждает, что хакерская атака на серверы политсилы сократила возможности общения с избирателями и сбора пожертвований на проведение кампании.

В результате, демократы в иске требуют многомиллионную компенсацию за нанесенный ущерб. Однако точная сумма не называется.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются договориться со специальным прокурором Робертом Мюллером.