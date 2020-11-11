Демократическая партия сохранила контроль над Палатой представителей Конгресса США, получив необходимые для этого 218 мест.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на результаты собственных подсчетов, передает "Интерфакс-Украина". Однако данные других СМИ несколько отличаются.

По данным газеты, 10 ноября демократам удалось отбить только одно место у республиканцев, при этом они потеряли минимум шесть мест.

Как отмечает Fox News, Демократическая партия пока получила только 215 мест в органе, а Республиканская – 201.

Ранее CNN прогнозировал, что демократы сумеют удержать контроль над Палатой представителей. Данные были основаны на полученных к тому моменту мест в нижней палате Конгресса и перспективах подсчетов на выборах по округам, где они лидируют.

При этом у республиканцев есть шансы сохранить большинства в Сенате. Окончательные итоги будут подведены в январе после повторных выборов в штате Джорджия.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский сайт RealClearPolitics обвинили в том, что он "забрал" победу у кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Один из основателей агрегатора политических опросов заявил, что это не так.