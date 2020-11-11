Демократы сохранили контроль в Палате представителей США – The New York Times
Демократическая партия получила 218 мест в нижней палате Конгресса США
В Сенате у республиканцев есть все шансы сохранить контроль
Демократическая партия сохранила контроль над Палатой представителей Конгресса США, получив необходимые для этого 218 мест.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на результаты собственных подсчетов, передает "Интерфакс-Украина". Однако данные других СМИ несколько отличаются.
По данным газеты, 10 ноября демократам удалось отбить только одно место у республиканцев, при этом они потеряли минимум шесть мест.
Как отмечает Fox News, Демократическая партия пока получила только 215 мест в органе, а Республиканская – 201.
Ранее CNN прогнозировал, что демократы сумеют удержать контроль над Палатой представителей. Данные были основаны на полученных к тому моменту мест в нижней палате Конгресса и перспективах подсчетов на выборах по округам, где они лидируют.
При этом у республиканцев есть шансы сохранить большинства в Сенате. Окончательные итоги будут подведены в январе после повторных выборов в штате Джорджия.
Как сообщал OBOZREVATEL, американский сайт RealClearPolitics обвинили в том, что он "забрал" победу у кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Один из основателей агрегатора политических опросов заявил, что это не так.