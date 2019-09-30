Демарш Украины из-за России: появилась первая реакция ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье отреагировала на демарш украинской делегации из-за присутствия России, выразив сожаление из-за возникшего конфликта.

Своей позицией поделилась она на брифинге в понедельник, 30 сентября, на открытии осенней сессии ПАСЕ, передает "Укринформ".

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии", – сказала Паскье.

В ПАСЕ отреагировали на демарш Украины из-за России 20khvylyn.com

Вместе с тем, пишет "Апостроф", президент ПАСЕ также предупредила, что Украину могут ждать определенные последствия из-за отказа от участия. "Это не вопрос выборы или желания", – добавила она, комментируя отсутствие нашей делегации на открытии сессии.

Кроме того, высказалась Паскье и касательно возвращения России, подчеркнув, что позиция ПАСЕ неизменна. "Рассчитываем на открытый и честный диалог с российскими коллегами", – резюмировала она.

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