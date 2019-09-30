Демарш Украины из-за России: появилась первая реакция ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье отреагировала на демарш украинской делегации из-за присутствия России, выразив сожаление из-за возникшего конфликта.
Своей позицией поделилась она на брифинге в понедельник, 30 сентября, на открытии осенней сессии ПАСЕ, передает "Укринформ".
"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии", – сказала Паскье.
В ПАСЕ отреагировали на демарш Украины из-за России
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Вместе с тем, пишет "Апостроф", президент ПАСЕ также предупредила, что Украину могут ждать определенные последствия из-за отказа от участия. "Это не вопрос выборы или желания", – добавила она, комментируя отсутствие нашей делегации на открытии сессии.
Кроме того, высказалась Паскье и касательно возвращения России, подчеркнув, что позиция ПАСЕ неизменна. "Рассчитываем на открытый и честный диалог с российскими коллегами", – резюмировала она.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
Украина совместно с несколькими странами группы Балтик+ приняла решение не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 сентября.
Этому предшествовал ряд событий: Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
Полномочия России в ПАСЕ были обжалованы представителями Украины и Грузии.
21 сентября Верховная Рада решила не аккредитировать новую делегацию Украины в ПАСЕ и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.
Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.
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