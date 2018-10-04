Вчера, уже под вечер, самопровозглашенный генерал армии или даже фельдмаршал Шойгу объявил о том, что завершена поставка комплексов ПВО С-300 в Сирию. Всего – 49 единиц техники, в том числе – радиолокационные станции, пункты управления и пусковые установки. Поскольку сам Путин сотни раз говорил о том, что его войска введены в Сирию для борьбы с ИГИЛ, то надо полагать, что С-300 будут защищать сирийцев от авиации, баллистических и крылатых ракет ИГИЛ, а также – для перехвата ракет, которые ИГ может запустить из космоса. Кстати, флотская группировка у берегов Латакии призвана отражать атаки кораблей исламского государства и его подводных лодок, если таковые случатся.

Правда, пока еще никто не слышал о наличии хотя бы авиации у ИГИЛ, а тем более – кораблей, но всем известно коварство этих деятелей и от них можно ожидать чего угодно, в том числе, и неизвестно откуда взявшейся армады самолетов. Ведь сам Путин уже трижды объявлял о победе над ИГИЛ и выводе войск из Сирии, но как видим, с каждой победой войск становится все больше, а к ним присоединились еще и различного сорта "отпускники", многие из них уже стали слегка мертвыми. А все потому, что всегда обнаруживался новый ИГИЛ, не бог весть откуда взявшийся. В один прекрасный момент они могут внезапно появиться с самолетами и подлодными лодками. Так что С-300 – бесспорно необходимы.

Все было бы хорошо, если бы эти деятели – Путин, Лавров, Шойгу и далее – по списку, делали бы все молча, но они же говорят. Им бы привычно издавать звуки другими местами, но они их издают ртом и потому – возникают проблемы. Их настолько много, что перечислять их все – нет никакого смысла, но две самые "жирные" нельзя обойти вниманием.

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Как мы помним, поставки С-300 были проанонсированы и прокомментированы как ответные действия на сбитый сирийцами самолет Ил-20. Практически все российские официальные лица заявили, что они не намерены допустить еще одной гибели своего аэроплана и вот именно для этого и поставляются С-300.

Сам Шойгу на брифинге о поставке комплексов ПВО отметил, что они будут интегрированы в единую систему ПВО к 20 октября. Все это было сказано без нажима и психологического давления, что называется – от души. Но отсюда следует, что сбившим российский самолет сирийцам С-300 выданы как бонус за удачную стрельбу? Возникает еще один вопрос о том, что россияне предают сирийцам С-300 для того, чтобы те защищали российскую авиацию? Именно это и следует из многочисленных заявлений. То есть, именно сирийцы прикрывают российские базы? Как они прикрыли Ил-20 уже все в курсе, и наверное, Шойгу хотел, чтобы "прикрытие" было еще более эффективным.

Или вот еще один вопрос. Со слов Шойгу – к 20 октября прибывшие С-300 будут интегрированы в единую систему. В единую, с кем и с чем? Само определение говорит о том, что в районе авиабазы Хмеймим создана или планируется создание единой системы. Это значит, что в нее войдут и С-400, и Панцири, и все остальное. Тогда кому привезли С-300? При таком раскладе видно, что явно – не сирийцам.

В общем, в отместку за сбитый "сирийцами" Ил-20, россияне решили повоевать с Израилем, а может, и со Штатами. В общем, обе стороны сдержанно предупредили о том, что дело ваше, гробы все равно вам покупать. А на заднем плане ситуации маячит явная тень Хишама, где американцы покрошили несколько сотен россиян, которых командование сирийской группировки определило как "это не наши". Оно и правда, "Вагнер" — частники, хоть и координируются командованием из Хмеймима, а вот группа армейского спецназа, которая была покрошена вместе с Вагнерами, была кадровая и ее просто списали со счетов, после чего американцы методично устроили барбекю.

Мы это вспомнили потому, что перед уничтожением Хишамской группировки американцы несколько раз запрашивали россиян о присутствии или отсутствии их людей в атакующей группе и Хмеймим ответил: "не наши, мочите". В случае с ПВО ничего такого запрашивать не нужно. Сам Путин, а после него и Шойгу, заявили о том, что С-300 поставляются сирийцам. То есть, перед их уничтожением просто нет смысла запрашивать россиян о том, есть ли там их люди или нет. Путин уже сказал – нету, мочите, там – сирийцы. Американцы и израильтяне уже даже ответили на это в стиле: "окей, сирийцы – так сирийцы".

Вот и все. А инсайдеры говорят, что местные собиратели цветных металлов и редкоземельных элементов лезут из кожи вон, чтобы узнать, где будут базироваться эти железяки, чтобы первыми собрать урожай обломков ценных металлов. Просто бизнес и ничего личного.