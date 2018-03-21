"Дело в Путине": Джонсон захотел "дружить с российским народом"

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация вокруг отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля все же не означает, что все контакты с Россией должны быть приостановлены.

Данную позицию он озвучил во время выступления в Комитете по международным делам Палаты общин, передает Sky News.

Он подчеркнул, что политика останется "практически без изменений", однако напомнил, что Великобритания на дипломатическом уровне приняла решение бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.

"То, что Лондон на чемпионате мира не будет представлен на высоком уровне… не значит, что все контакты и взаимодействие должны быть прекращены", – пояснил он.

Джонсон также отверг обвинения в "русофобии": "мы продолжаем поддерживать дружественные отношения с русским народом, потому что у нас конфликт не с ними, а с Владимиром Путиным".

Министр подчеркнул, что "не хочет участвовать в новой холодной войне".

"Я помню старую холодную войну, и это было довольно жалкое время, и я вырос, искренне беспокоясь о том, что наша страна будет превращена в пыль в результате термоядерного удара… Я не думаю, что мы сейчас сталкиваемся с подобным, но тем не менее угроза существует, и мы должны быть очень жесткими и очень решительными", – сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин лично несет ответственность за отравление Скрипаля.