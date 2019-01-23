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Дело в оружии: выяснились новые подозрительные связи Трампа

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В США команда специального прокурора Роберта Мюллера изучает, какие были отношения у членов штаба Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) во время президентской избирательной кампании в США 2016 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из бывших помощников кампании Трампа Сэма Нунберга. "Когда меня допросили в офисе специального прокурора, меня спросили о кампании Трампа и наших отношениях с NRA", – подчеркнул он.

Как известно, Трамп выступал на ежегодном собрании этой группы в 2015 году – за несколько месяцев до выдвижения своей кандидатуры на пост президента.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Нунберга допросили в феврале 2018 года, и этот допрос стал первым, касающимся связей кампании Трампа с влиятельной группой по защите права на оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США подставное издание распространило новость о том, что президент Дональд Трамп якобы сбежал в аннексированную Россией Ялту. Статья с таким содержанием вышла в фейковом номере газеты The Washington Post. Утром 16 января в Вашингтоне "газету" раздавали в нескольких местах, в том числе напротив Белого дома. Выпуск датирован 1 мая 2019 года.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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