Дело Скрипаля: всплыли новые данные о судьбе отравленных россиян

Бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери, вероятнее всего, остаются в Великобритании.
Россияне не живут в изоляции, сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на источники в службах безопасности.
Граждане России после ЧП проживают на юге Англии и находятся под наблюдением узкого круга медицинских экспертов.
Также один из инсайдеров отметил, что британские службы безопасности могли обеспечить дочь Скрипаля оплачиваемой работой. По его словам, Юлия Скрипаль является носителем русского языка, что является важным фактором при таком трудоустройстве.
Издание также отметило, что Скрипали пропала из поля зрения своих родственников сразу после выписки – они находились под программой защиты свидетелей.
История скандала:
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.
Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.
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