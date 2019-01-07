Дело Скрипаля: всплыли новые данные о судьбе отравленных россиян

Бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери, вероятнее всего, остаются в Великобритании.

Россияне не живут в изоляции, сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на источники в службах безопасности.

Граждане России после ЧП проживают на юге Англии и находятся под наблюдением узкого круга медицинских экспертов.

Также один из инсайдеров отметил, что британские службы безопасности могли обеспечить дочь Скрипаля оплачиваемой работой. По его словам, Юлия Скрипаль является носителем русского языка, что является важным фактором при таком трудоустройстве.

Издание также отметило, что Скрипали пропала из поля зрения своих родственников сразу после выписки – они находились под программой защиты свидетелей.

История скандала: