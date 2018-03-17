Дело Скрипаля: стало известно, где отравили шпиона

Бывший сотрудник засекреченного при СССР Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) Вил Мирзоянов, который разработал яд "Новичок", считает, что российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля отравили в баре.

"(Доза. - Ред.) явно не очень высокая. Каким образом они получили отравление? Есть версия, будто бы в автомобиле, и будто бы вещество могло быть на руле или дверной ручке. Затем на этой машине Скрипаль поехал в бар. Проблема этой версии в том, что если он коснулся продукта, у него сразу должен был начаться миоз и он бы не мог вести машину. Более вероятно, что заражение он получил в баре", - сказал он в интервью "Новой Газете".

Ученый допустил, что в баре мог быть распылен спрей.

"Новичком" не обязательно направлять газ в лицо, хотя такой способ гарантированно приведет к смерти. Достаточно незаметно распылить на открытый участок", - резюмировал Мирзоянов.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.