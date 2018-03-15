Дело Скрипаля: Россия вышлет британских дипломатов

Москва вышлет из Российской Федерации британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона в связи с отравлением шпиона-перебежчика из РФ Сергея Скрипаля.

Отвечая на вопрос о сроках, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил РИА Новости, что это случится скоро.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что ответ Москвы на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов не заставит себя ждать.

"Я начну (отвечать на вопрос. - Ред.) с ответных шагов. Естественно, скажем так, они не заставят себя ждать", - цитирует спикера Кремля Russia Today.

"Предложения будут формулироваться в Министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации", — сказал Песков.

По его словам, Путин выберет вариант, наиболее соответствующий интересам РФ.

Подробности дипломатического скандала также узнал связанный с порталом Lifenews Telegram-канал Mash.

"Британский посол привез в МИД России список российских дипломатов, которых они высылают из страны. Проститься с туманами и вернуться к снегам придется 23 дипам, которых англичане подозревают в связях с разведкой. По итогам это составит 40 процентов от всего нашего корпуса", - сказано в сообщении.

"Мы делаем ход ладьей. Прямо сейчас в Минобороны, СВР и ФСБ составляется список англичан-разведчиков, которые работают в России под легендой обычных дипломатов. Это также будет не менее 40 процентов от общего количества британских посольских в Москве", - добавили в Mash.

Позже оценивая перспективы восстановления отношений России и ЕС, глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва будет готова вернуться к партнерству с Брюсселем, "когда у наших европейских соседей пропадет интерес следовать в русле американских "русофобских тенденций", включая санкции и провокации".

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.