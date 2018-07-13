Я очень болею за Олега Сенцова и надеюсь, что его освобождение произойдет. Но мои надежды связаны не с проявлением какого-то гуманизма в Кремле, а скорее с прагматизмом. Спецслужбы очень не любят, когда у них кто-то умирает, а ситуация с Сенцовым к этому близка. Выдавать трупы они не любят. Тем более, такое событие открыло бы реальное положение вещей с заключенными в России.

Сенцов сделал очень хорошее и важное дело. Он обратил внимание на большое число политических заключенных или точнее украинских военнопленных в России. Свою задачу он героически выполнил. Теперь нужно позаботиться о самом Сенцове, о его здоровье, помочь ему обрести форму.

То, что сейчас обнародовали прошение матери Сенцова о его освобождении, и об этом говорит Песков, это просто повод, в результате которого Кремль может пойти на уступки. Единственное, это не связано с предстоящей встречей Трампа и Путина. Если бы это было так, то Путин подождал бы немного и дождался бы просьбы самого Трамп.

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Чекисты – очень прагматичные люди. А чекисты, дорвавшиеся до власти, вернее бандиты, оказавшиеся во власти, хотят обменять Сенцова на что-нибудь для себя полезное. Но они получили достаточно много обращений из Европейского Союза, из Украины. С одной стороны Путину приятно получать такие обращения, ведь к нему обращаются, а значит, признают руководителем страны. При этом все прекрасно знают, что в России фактически захват и узурпация власти.

С другой стороны, они все время думают о своем безопасном будущем, в котором их современная деятельность будет рассматриваться под углом права. Большое число военных преступлений, преступлений против человечности и большое число внутренних политических преступлений против собственных граждан их волнует. Вешать на себя невинно убиенного им не хочется.

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Есть еще одна негативная составляющая для Путина. Каждый раз, когда к нему обращаются с призывами освободить Сенцова или остальных военнопленных, речь идет о том, что признавая его руководителем страны, его еще признают руководителем страны, где есть политические заключенные и незаконноосужденые люди. Так что ничего хорошего для имиджа в этом аспекте для Путина нет. Его же фактически людоедом называют.

Кроме Сенцова, по его словам, в российских тюрьмах содержатся еще 64 украинских пленных. Давайте продолжать борьбу, их освобождение зависит от нас. Давайте не останавливаться на Сенцове, нужно освобождать всех.