Посол США пригрозил Украине потерей поддержки из-за дела Байдена

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву нужно быть "очень осторожным" в связи с открытием ГБР дела против бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Об этом он сказал в комментарии украинской службе "Голоса Америки". По мнению дипломата, Украина может потерять поддержку США.

"Я надеюсь, что эта ситуация не повредит двухпартийной поддержке. Надеюсь, ее рассмотрят как нормальную процедуру правоохранительных органов. Но Украина должна быть очень осторожной, чтобы не поставить под угрозу двухпартийной поддержку", – считает Тейлор.

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Он отметил, что неоднократно указывал своим "украинским друзьям" о важности того, что страну в США готовы поддерживать обе партии.

"Украинцы не хотят ввязываться в нашу политику, так же как мы не хотим ввязываться в украинскую, это очень важно. Украинскому правительству следует руководствоваться этим – и убедиться, что они не вмешиваются в нашу политику", – сказал Тейлор.

Уильям Тейлор ukrainian.voanews.com

Напомним:

27 февраля стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о давлении Джо Байдена на ексгенпрокурора Украины Виктора Шокина.

Дело открыли на основании обращения самого Шокина, который утверждает, что Байден добился его отставки из-за желания расследовать газодобывающую компанию Burisma. Шокин утверждает, что в 2019 году его отравили ртутью, и также связывает покушение на свою жизнь с Байденом.

Байден является одним из главных политических противников нынешнего американского главы Дональда Трампа. Он будет бороться за президентское кресло в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший генеральный прокурор Виктор Шокин потребовал от Государственного бюро расследований открыть производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена за влияние на него как на генпрокурора.

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