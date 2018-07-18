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Илья Новиков
Илья Новиков
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Дело политузников: изменил ли что-то путинский вояж?

1.2т

Украинцы надеялись (и писали об этом в соцсетях), что после переговоров Трампа и Путина отпустят или обменяют политзаключенного в России Олега Сенцова. Дело до сих пор не продвигается. В чем причина? - Ред.

Насколько я знаю, никто из серьезных людей, на которых можно ориентироваться, не связывал Трампа и его встречу с Путиным с темой этого списка незаконно удерживаемых лиц. Да, Макрон этим занимается. Да, Меркель этим занимается. Трамп этим не занимался, насколько это известно, никогда. Поэтому с точки зрения влияния этой встречи на перспективы - никто и не ожидал, что оно будет положительным, положительным оно не является.

А вопрос о том, будет ли там какой-то негатив, т.е. убедит ли эта встреча Путина в том, что вообще ничего не нужно делать и никого не нужно выпускать - пока открытый вопрос. Я не вижу пока что признаков, что эта встреча имела хоть какое-то последствие, кроме чистого пиара. На ней не было подписано ни одного документа. Итог всего что, есть - это слова, причем слова предельно общие о том, что "давайте за все хорошее против всего плохого", как его понимают лично Трамп и лично Путин.

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Так что я бы вообще не увязывал плотно эти две темы: политзаключенных и этот хельсинский формат - саммит.

Я думаю, что надо смотреть на то, что происходит у Денисовой и ее контакты с Москальковой, и их взаимных визитациях, которые они пытались до этого организовать и будут организовывать сейчас.

Все, что есть на текущую дату - это информация об устной договоренности Путина и Порошенко о том, что омбудсмены продолжат работать по этой теме. Есть информация из российских источников, что у Москальковой есть полномочия на переговоры именно по обмену, не только по посещению как таковому.

Но пока мы видим, что все застопорилось уже на стадии посещения. Видимо серьезного прогресса, о котором могли бы рассказать, там пока что нет. Сидим, ждем, что еще остается, как в принципе последние все месяцы.

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Автор
Илья НовиковИлья Новиков
Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег СенцовТатьяна Москалькова
Место
Россия
Объект
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
Когда порошенко сказал Трампу, что сенцов голодает более 60 дней, Трамп погуглил и узнал, что более 25 дней никто не выживает, о чем и сообщил со смехом незадачливому петрушке.
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
\\\все застопорилось уже на стадии посещения\\\ А это и есть их цель. Никакого обмена. Набивать цену. Верить ордынцам??
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