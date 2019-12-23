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23 декабря • обновлено в 13:01
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Дело о зверском убийстве журналиста Хашогги получило финал

2.2т
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В Саудовской Аравии дело о жестоком убийстве журналиста Джамаля Хашогги получило финал: пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни.

Еще трое подозреваемых получили тюремные сроки – в общей сложности они проведут в заключении 24 года, сообщает ВВС.

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Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

ВВС

Напомним, известный критик властей Саудовской Аравии Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Саудовская Аравия
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