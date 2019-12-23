Дело о зверском убийстве журналиста Хашогги получило финал

В Саудовской Аравии дело о жестоком убийстве журналиста Джамаля Хашогги получило финал: пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни.

Еще трое подозреваемых получили тюремные сроки – в общей сложности они проведут в заключении 24 года, сообщает ВВС.

Джамаль Хашогги ВВС

Напомним, известный критик властей Саудовской Аравии Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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