Дело о зверском убийстве журналиста Хашогги получило финал

В Саудовской Аравии дело о жестоком убийстве журналиста Джамаля Хашогги получило финал: пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни.
Еще трое подозреваемых получили тюремные сроки – в общей сложности они проведут в заключении 24 года, сообщает ВВС.
Джамаль Хашогги
ВВС
Напомним, известный критик властей Саудовской Аравии Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Хашогги числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позже стало известно, что он был жестоко убит на территории диппредставительства. Есть версия, что его растворили в кислоте.
Расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах.
Правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства.
В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!