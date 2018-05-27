Делегация США внезапно прибыла в КНДР: что произошло

В воскресенье, 27 мая, в КНДР прибыла делегация американских чиновников.

Как информирует The Washington Post со ссылкой на свои источники, американцы прилетели для участия в переговорах по подготовке саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Состав делегации сформировали экс-посол США в Южной Корее Сон Ким, специалист по Корее из Совета нацбезопасности США Эллисон Хукер и представитель Минобороны страны, имя которого неизвестно.

При этом в столице Южной Кореи Сеуле также находится помощник главы Минобороны Рэндалл Шривер, сопровождавший госсекретаря Майка Помпео во время апрельского визита в КНДР.

Сообщается, что Сон Ким, который сейчас является послом США на Филиппинах, провел встречу с замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи. Переговоры между американской и северокорейской делегациями должны продолжится 28 и 29 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава США Дональд Трамп внезапно отменил историческую встречу Ким Чен Ыном, однако недавно объявил новое решение по КНДР.