УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Делегация США внезапно прибыла в КНДР: что произошло

6.9тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 27 мая, в КНДР прибыла делегация американских чиновников.

Как информирует The Washington Post со ссылкой на свои источники, американцы прилетели для участия в переговорах по подготовке саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Состав делегации сформировали экс-посол США в Южной Корее Сон Ким, специалист по Корее из Совета нацбезопасности США Эллисон Хукер и представитель Минобороны страны, имя которого неизвестно.

Новости
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: в Белом доме сделали заявление

При этом в столице Южной Кореи Сеуле также находится помощник главы Минобороны Рэндалл Шривер, сопровождавший госсекретаря Майка Помпео во время апрельского визита в КНДР.

Сообщается, что Сон Ким, который сейчас является послом США на Филиппинах, провел встречу с замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи. Переговоры между американской и северокорейской делегациями должны продолжится 28 и 29 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава США Дональд Трамп внезапно отменил историческую встречу Ким Чен Ыном, однако недавно объявил новое решение по КНДР.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
Северная Корея
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
9
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги