Делегация КНДР приехала к Трампу с посланием от Ким Чен Ына: названа дата встречи

Делегация Северной Кореи во главе с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем прибыла в Белый дом для передачи президенту США Дональду Трампу послания от лидера КНДР Ким Чен Ына.

По данным издания "Ренхап", Трамп объявил 31 мая об ожидании письма от Ким Чен Ына северокорейской делегацией.

Ким Ен Чхоль является самым высокопоставленным представителем северокорейского народа, посетившим США с 2000 года.

Ким Ен Чхоль

Стоит отметить, что 30 мая Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в Нью-Йорк для переговоров с Ким Ен Чхолем. Они обсудили подготовку к запланированному в Сингапуре саммиту.

Трамп заявил, что получил письмо от Ким Чен Ына и назвал его "очень интересным". Глава Белого дома отметил, что встретится с лидером КНДР 12 июня в Сингапуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.

Позже, США с Южной Кореей провели учения "Max Thunder", после чего первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что КНДР не желает вести переговоры с США, так как от нее требуют отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты продолжат давление на КНДР, однако все же надеются на переговоры. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс рассказал, что Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном. 25 мая появилась информация, что президент США все же считает возможной встречу с Ким Чен Ыном 12 июня.