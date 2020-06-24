Делегация Кыргызстана привезла на парад в Москву коронавирус: кто из лидеров оказался под угрозой

У делегации Кыргызстана, прибывшей на парад в Москву, обнаружили COVID-19

У членов делегации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова диагностировали коронавирусную инфекцию.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как известно, утром 24 июня Жээнбеков прибыл в Кремль, как приглашенный гость на парад Победы. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что президент Кыргызстана, члены его делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву, как и все иностранцы, сдали тест на COVID-19.

"У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат", – говорится в сообщении.

Сооронбай Жээнбеков (sng.today)

В пресс-службе уточнили, что коронавирус выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияра Сыдыкова, а также сотрудника охраны.

В связи с этим Сооронбай Жээнбеков не принял участие в торжественных мероприятиях в Москве.

Лидеры приглашенных иностранных государств на параде в Москве (RT на русском)

Тогда как побывали на параде президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме них, мероприятие посетили так называемые президенты оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.

Лидеры стран вместе с Путиным на параде в Москве (RT на русском)

Лидеры иностранных государств почтили память погибших солдат (RT на русском)

Путин с лидерами других стран на параде (RT на русском)

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента Росси Владимира Путина 24 июня прибыли всего семь президентов иностранных государств.