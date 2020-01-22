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22 января • обновлено в 19:31
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"Делают из нас глупцов!" Протесты против правительства в Ливане вспыхнули с новой силой. Фото и видео

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В Ливане снова начались массовые протесты после того, как 21 января был объявлен состав нового правительства во главе с Хассаном Диябом.

Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Бейруте и Триполе, передают РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Участники демонстраций против правительства заблокировали дороги в городах, а также ряд важных автомагистралей.

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РИА Новости

РИА Новости

Антиправительственные протесты в Ливане

"Мы вышли на улицы, потому что, сформировав такое правительство, нас пытаются обмануть, делают из нас глупцов. Говорят, что министры - независимые технократы. По факту все министры так или иначе принадлежат правящим партиям, они были в министерствах при других правительствах. Поэтому мы против этого правительства", – рассказал участник демонстрации в Бейруте.

РИА Новости

РИА Новости

Антиправительственные протесты в Ливане

Reuters

Reuters

Антиправительственные протесты в Ливане

twitter.com/AstuteNews

twitter.com/AstuteNews

Антиправительственные протесты в Ливане

Ранее OBOZREVATEL писал, что в столице Ливана Бейруте 18 января разгорелись антиправительственные акции протеста, в которых уже пострадали более 200 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Ливан
Тег
протест
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