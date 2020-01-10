"Делали клоуны под надзором обезьян": всплыла скандальная переписка сотрудников Boeing

Сотрудники авиакомпании Boeing в переписке критиковали разработку самолета модели 737 MAX.
Так, в апреле 2017 года двое сотрудников корпорации обсудили в мессенджере проблемы с компьютерной системой управления лайнером, пишет Reuters.
"Этот самолет разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян", – написал один из сотрудников. Другой сотрудник спросил: "Ты бы посадил свою семью на такой самолет? Я бы не стал".
Еще в переписке есть данные, о том, что возможно Boeing прибегала к лоббистским методам при появлении требований со стороны регуляторов. Так, в 2015 году сотрудник компании предположил, что регулирующие органы потребуют разработать тренажер с определенным типом оповещений в кабине пилота.
Также в переписке сообщается, что Boeing пыталась избежать дорогостоящего и длительного обучения пилотов на тренажере перед полетами. Отмечается, что сообщения были отправлены в феврале 2018 года, за восемь месяцев до крушения Boeing 737 MAX в Индонезии, когда погибли 189 человек.
В свою очередь в Boeing заявили, что переписка сотрудников "абсолютно неприемлема" и не отражает позицию компании.
Компания направила копию сообщений – более 100 страниц документации — в профильные комитеты палаты представителей и сената конгресса, а также в Федеральное авиационное управление США (FAA, Federal Aviation Administration). Компания извинилась за содержащиеся там "провокационные заявления" перед регулятором, конгрессом, клиентами и пассажирами.
Boeing 737 MAX
Как сообщал OBOZREVATEL:
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