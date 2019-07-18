"Делайте государственным!" Скабеева нагло высказалась о русском языке в Украине

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева язвительно отметила, что Россия будет очень рада, если русский язык станет вторым государственным в Украине.

Кроме того, она предложила распространить его на некоторые страны-члены Евросоюза. Наглый призыв продажной телеведущей прозвучал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы никоим образом не присваиваем русский язык. Наоборот – на здоровье, разговаривайте, делайте его государственным – в Украине, в Польше, где угодно, кто хотите и где хотите. Говорите же по-русски, а стесняетесь", – едко отметила скандальная Скабеева.

Ольга Скабеева Скриншот видео

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