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"Делайте государственным!" Скабеева нагло высказалась о русском языке в Украине

1.1т Читать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева язвительно отметила, что Россия будет очень рада, если русский язык станет вторым государственным в Украине.

Кроме того, она предложила распространить его на некоторые страны-члены Евросоюза. Наглый призыв продажной телеведущей прозвучал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы никоим образом не присваиваем русский язык. Наоборот – на здоровье, разговаривайте, делайте его государственным – в Украине, в Польше, где угодно, кто хотите и где хотите. Говорите же по-русски, а стесняетесь", – едко отметила скандальная Скабеева.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

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Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
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春 アレックス
春 アレックス
Оля, с каждым днём понимание что вавка в вашей голове неизлечима становится убедительней. Соответственно к вам и вам подобным есть только чувства жалости и сочувствия.
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