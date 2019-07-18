"Делайте государственным!" Скабеева нагло высказалась о русском языке в Украине

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева язвительно отметила, что Россия будет очень рада, если русский язык станет вторым государственным в Украине.
Кроме того, она предложила распространить его на некоторые страны-члены Евросоюза. Наглый призыв продажной телеведущей прозвучал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы никоим образом не присваиваем русский язык. Наоборот – на здоровье, разговаривайте, делайте его государственным – в Украине, в Польше, где угодно, кто хотите и где хотите. Говорите же по-русски, а стесняетесь", – едко отметила скандальная Скабеева.
Ольга Скабеева
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Скабеева назвала исторический закон об украинском языке "плевком в лицо" большинству украинцев, которые якобы не поддерживают его.
Также она отличилась заявлением о том ,что украинцев якобы тошнит от родного языка.
В свою очередь топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.