"Действуют против США!" Пентагон раскрыл причину ядерного ЧП в России

Взрыв на полигоне под Архангельском связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News. В частности, отвечая на вопрос о том, что именно разузнал Пентагон о ядерном ЧП в США, он сказал, что речь идет о попытках России расширить ядерный арсенал.

"Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США", – уверен он.

Взрыв под Архангельском

Как сообщал OBOZREVATEL:

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что им удалось узнать детали секретных испытаний на полигоне под Архангельском в России, где взорвалась жидкая установка.

Позже в Белом доме уточнили, что взрыв на полигоне под Архангельском может быть связан с попыткой запуска Россией гиперзвуковых крылатых ракет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал