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"Действуют против США!" Пентагон раскрыл причину ядерного ЧП в России

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Взрыв на полигоне под Архангельском связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News. В частности, отвечая на вопрос о том, что именно разузнал Пентагон о ядерном ЧП в США, он сказал, что речь идет о попытках России расширить ядерный арсенал.

"Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США", – уверен он.

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Затронуло и Украину: появилась карта вероятного разлета нуклидов после взрывов под Архангельском

Взрыв под Архангельском

Взрыв под Архангельском

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Место
США
Тег
Пентагон
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А у недоношених все всупереч. Навіть глузд.
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