''Деды воевали – внуки сплавляли'': украинский художник ярко высмеял Шойгу

Художник Андрей Петренко затроллил оригинальной карикатурой инициативу министра обороны России Сергея Шойгу сделать ступени главного армейского храма из трофейных немецких танков.

Этому сюжету украинец посвятил яркую карикатуру, которой он поделился на странице проекта kE? в Twitter. На ней путинский чиновник изображен сидящим на троне из частей бронетехники, стилизованным под трон из мечей в популярном сериале "Игра престолов".

"Шойгу. Деды воевали – внуки трофеи сплавляли", – коротко подписал он свою новую работу.

Сергей Шойгу "Ридус"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко представил карикатуру на поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом. На ней президент России в новогоднем колпаке выпускает ракету из бутылки шампанского, которая быстро и вертикально летит к полу.

Кроме того, художник посвятил яркую карикатуру дипломатическому игнору Путина на саммите G20 в Аргентине. На ней российский президент стоит в одиночестве и машет всем рукой, а по обе стороны от него нарисованы большие человеческие следы. Они указывают на то, что все обходили Путина стороной в Буэнос-Айресе.