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''Деды воевали – внуки сплавляли'': украинский художник ярко высмеял Шойгу

5.2тЧитать материал на украинском

Художник Андрей Петренко затроллил оригинальной карикатурой инициативу министра обороны России Сергея Шойгу сделать ступени главного армейского храма из трофейных немецких танков.

Этому сюжету украинец посвятил яркую карикатуру, которой он поделился на странице проекта kE? в Twitter. На ней путинский чиновник изображен сидящим на троне из частей бронетехники, стилизованным под трон из мечей в популярном сериале "Игра престолов".

"Шойгу. Деды воевали – внуки трофеи сплавляли", – коротко подписал он свою новую работу.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко представил карикатуру на поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом. На ней президент России в новогоднем колпаке выпускает ракету из бутылки шампанского, которая быстро и вертикально летит к полу.

Кроме того, художник посвятил яркую карикатуру дипломатическому игнору Путина на саммите G20 в Аргентине. На ней российский президент стоит в одиночестве и машет всем рукой, а по обе стороны от него нарисованы большие человеческие следы. Они указывают на то, что все обходили Путина стороной в Буэнос-Айресе.

Персоны
Сергей ШойгуАндрей Петренко
Место
Россия
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Комментарии
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Украинский "художник"...а изобрази ка нам эпохальное полотно-"Изгнание Порошенко из Крыма" бежал дальше,чем видел! тырнет тебе в помощь....
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1
Воронов Сергей
Воронов Сергей
цацки-пецки понавешивают на жандармские мундиры и представляют себя ХЕРоями. Это с кем же кожухович воевал? У себя в деревне с пьяными бабами? А, это ж он ХЕРоически прятался за пожарные машины!
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ха ха.И Об(нав)оз делает это новостью?Кто то что то сказал или написал в сторону России и это достойно стать новостью )Затроллил Шойгу)А ха ха)Если Шойгу начнет "троллить" хвостоголовых,то они начнут откладывать силикатные блоки дупами)
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Rusnak Gulnara, Встретились "случайно" на Обозе Федоров Федор и Rusnak Gulnara и решили переписываться друг с другом.Один "А ха ха", а она ему "ха ха ха". Обоз славная площадка для знакомств.
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Федоров Федор, когда он троллил их в Крыму они не смеялись ,бежали без оглядки, сейчас отдышались и дразнятся через забор. одним словом бэндерлоги херои. ха ха ха.
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