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Деды довоевались: в России ветеранов катали на машинах похоронного бюро

1.8тЧитать новость на украинском

В российском Челябинске ветеранов войны возили к памятнику Вечному огню на автомобиле похоронного бюро.

Фото обнародовано в Telegram-канале "Кутикулы".

"Сегодня на возложение цветов к Вечному огню ветеранов привезли на машине похоронного бюро "Долг" Ну, а что не так?", - задается вопросом автор поста.

Telegram-канал "Кутикулы"

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Отмечается, что поездка состоялась 28 апреля в рамках акции "Маршрут памяти".

Фото вызвало бурю негодования в обществе и властям пришлось оправдываться, что акцию проводило общественное объединение "Люди Долга" и поэтому на автомобилях была надпись "Долг".

Как сообщал "Обозреватель", в сети опубликовали отрывок из интервью российского ветерана Второй мировой войны, где он хвастается депортацией крымских татар из Крыма.

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Тема
День Победы
Место
Россия
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