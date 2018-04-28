Деды довоевались: в России ветеранов катали на машинах похоронного бюро

В российском Челябинске ветеранов войны возили к памятнику Вечному огню на автомобиле похоронного бюро.

Фото обнародовано в Telegram-канале "Кутикулы".

"Сегодня на возложение цветов к Вечному огню ветеранов привезли на машине похоронного бюро "Долг" Ну, а что не так?", - задается вопросом автор поста.

Telegram-канал "Кутикулы"

Отмечается, что поездка состоялась 28 апреля в рамках акции "Маршрут памяти".

Фото вызвало бурю негодования в обществе и властям пришлось оправдываться, что акцию проводило общественное объединение "Люди Долга" и поэтому на автомобилях была надпись "Долг".

Как сообщал "Обозреватель", в сети опубликовали отрывок из интервью российского ветерана Второй мировой войны, где он хвастается депортацией крымских татар из Крыма.