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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Дедушка Вова готовится поиграть в прятки

5.1т

Буквально после футбольного шоу плотным рядочком пошли голосования Госдумы за повышение пенсионного возраста и много других чудесных новшеств, как то – полная авторизация пользователей интернет, запрет на экспорт товаров из США, прямой он-лайн доступ спецслужб к счетам жителей РФ (наверное, для последующего их списания) и что самое интересное – практический запрет на операции с долларами США. Пока эта тенденция только вырисовывает свои очертания, но есть информация о том, что Минфин уже подготовил пакет "контрсанкций", в частности – сведение к минимуму любых транзакций с американской валютой.

Грубо говоря, Москва пытается уйти из долларовой зоны и причина этого лежит на поверхности. Все такие транзакции проводятся через корреспондентские счета американских банков, а по действующему там законодательству, спецслужбы имеют право контролировать все подозрительные платежи на предмет их причастности к террористической деятельности. Так были вычислены путинские тайные кошельки и специальные кошельки, с которых начинаются схемы оплаты услуг различных международных чиновников, в том числе, и за получение права проведения того самого чемпионата, который только что закончился.

Все это, конечно, неприятно, но тем не менее, в определенные моменты лучше иметь сбережения в золоте, чем в деньгах вообще и в долларах – тем более. Именно по этой причине и готовятся соответствующие меры.

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Но это уже второй акт представления. Он только готовится. А вот первый – подходит к своему завершению, хоть известно об этом стало только сейчас. Причем, стало это известно от Минфина США, который опубликовал регулярный бюллетень по странам-держателям американских государственных казначейских облигаций US Treasuries. Из него следует, что на фоне наращивания массы облигаций крупнейшими странами-держателями: Китаем, Японией, Ирландией Великобританией и т.д., РФ существенно сократило свой портфель от 96 млрд. долларов в марте, до 14,9 в мае. Поскольку текущего состояния дел пока не видно, то можно предположить уже полное отсутствие у РФ таких облигаций.

Это значит, что Москва тотально выходит из доллара и как отмечают финансовые аналитики – наращивает закупки золота. Причем, российский Центробанк дает отчеты раз в полгода и пока не видно, какое количество денег, вырученных за облигации, ушли на покупку золота. В РФ же отмечают, что скорее всего, из этой суммы не досчитаются 20 млрд, которые были потеряны из-за срочности продажи облигаций и еще 60 млрд., якобы ушедшие на строительство "инфраструктурных объектов". В общем, это как-то напоминает графу расходов: "выбросила в пропасть".

Как утверждают в Кремле, американские ценные бумаги не являются надежными, потому и произошел массовый выход из них. Но что характерно, долгое время они были надежными, а дополнительные закупки крупнейшими держателями облигаций подтверждают надежность этого финансового инструмента и только для Москвы он стал ненадежным.

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В связи с этим интересно отметить, что Виктор Янукович, перед своим стремительным бегством, тоже переводил все средства в золото и золотой самолет А-319 – улетел в Эмираты в ту ночь, когда Янукович метнулся в Харьков, а потом – в Крым. Эти маневры он делал без багажа, который спокойно пролетел над Сочи и ушел к теплым берегам Залива.

Кроме того, точно такие же упражнения с отказом от доллара демонстрировала и Венесуэла. Где теперь Янукович и что сейчас происходит в Венесуэле – хорошо известно. Это значит, что дедушка Вова готовится поиграть в прятки, поэтому – обналичивает все заначки и превращает их не в банкноты, оставляющие след, а в безликое и надежное золото.

Как там у Пушкина: "Там царь Кощей над златом чахнет", так и опять и тем же пахнет.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
российская экономика
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:defence-line.org
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Ну и где стадо КАЦАПОВ с возражениями )))))))
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