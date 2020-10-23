Путин придумал две разные Германии и рассмешил сеть. Видео

Obozrevatel Мир 15:57, 23.10.2020 Обновлено: 16:14, 23.10.2020

Согласно выступлению президента России Владимира Путина, в мире существует две разные страны – Германия и Федеративная Республика Германия.

На странные слова главы РФ обратил внимание пользователь Twitter с ником Проф. Преображенский, который выложил соответствующее видео в сеть (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хоть и читает по бумажке, а все равно у него Германия и Федеративная Республика Германия – это две разные страны", – написал он.

В комментариях под видео пользователи высказывали мнение о том, почему так плохо выглядит Путин, и даже сравнивали его с Леонидом Брежневым.

Проф. Преображенский написал: "В связи с этим мощным геополитическим открытием Путина имею вопрос к Навальному – а Вы вообще, гражданин, в какой стране лечитесь, в Германии или в Федеративной Республике Германия?"

"Что-то он даже по бумажке хуже, чем Брежнев в последний год жизни, читает. Хотя, может, у него на бумажке на китайском написано, а он переводит с китайского для нас онлайн?" – поинтересовался Константин.

"Дед совсем пох", – заявил Останній Укр.

"Ну, забыл про объединение, чо. Воспоминания молодости дольше всех держатся", – написал Aleksandr Murashov.

BORISYARKOV прокомментировал так: "Ну если такая пьянка, то не говорите про Germany и Deutschland".

"Кто этот мощный старик?!" – поинтересовалась Галка Галина.

"Скоро уже и сиськи-масиськи подтянутся. Ждем", – написал Владимир Санкт-Петер.

Коля Остенбакен обратил внимание на размер листов бумаги, с которых президент России читает текст: "Первый раз его вижу с большими листами А4. Всю жизнь же на маленьких карточках".

Пользователи соцсетей прокомментировали слова Путина о двух Германиях
Twitter Проф. Преображенський
Пользователи соцсетей прокомментировали слова Путина о двух Германиях
Twitter Проф. Преображенский
Пользователи соцсетей прокомментировали слова Путина о двух Германиях
Twitter Проф. Преображенский
Пользователи соцсетей прокомментировали слова Путина о двух Германиях
Twitter Проф. Преображенский
Пользователи соцсетей прокомментировали слова Путина о двух Германиях
Twitter Проф. Преображенский
Пользователи соцсетей прокомментировали слова Путина о двух Германиях
Twitter Проф. Преображенский
Пользователи соцсетей прокомментировали слова Путина о двух Германиях
Twitter Проф. Преображенский
Twitter Проф. Преображенский
Путин рассказал о двух разных Германиях
Twitter Проф. Преображенский

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что финансируемый российскими властями Телеканал "RT" (Russia Today) – это место, где "правда размывается", а президент России Владимир Путин – всегда хороший. Об этом рассказал журналист Мартин Шлак, который "под прикрытием" три недели проработал в немецком офисе канала.

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Мир

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