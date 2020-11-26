Дед кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена мигрировал в Америку из Киева

Олег Шарп Мир 09:46, 26.11.2020 Обновлено: 09:47, 26.11.2020

НАШОГО ЦВІТУ...

58-річний Ентоні Блінкен, якого Джо Байден планує висунути кандидатом на посаду держсекретаря США, розповів про свого діда, який мігрував в Америку з Києва. Про це політик повідомив під час виступу членів команди Байдена в Вілмінгтоні, штат Делавер: "Мій дід, Моріс Блінкен, втік з Російської імперії і знайшов нове життя в Америці."

Дійсно, дід Блінкена народився у Києві. Після еміграції закінчив Нью-Йоркський університет у 1921 році, а з часом став відомим юристом. Моріс Блінкен заснував Американський інститут Палестини після Другої світової, а його роботи переконали уряд США підтримати створення держави Ізраїль.

Американські ЗМІ, посилаючись на інсайди з політичних кіл, пишуть, що Ентоні Блінкен щиро вболіває за світове лідерство Вашингтону. Він підтримує політику антиросійських санкцій з 2014 року і виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Що ж... Голда Меїр, яка також народилась у Києві, часто згадувала місто свого народження. А ще їй належать дуже сильні слова: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу."

Сподіваюсь, новий Держсекретар також керуватиметься цією фразою у розбудові зовнішньої політики США стосовно колишньої Російської імперії, а нині - Імперії зла. Але тут головне, щоб свої "піаністи" не підвели...

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Мир

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