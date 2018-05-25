Даже ярые противники Украины отмечают полное отсутствие стратегического мышления как у самого Путина так и у тех лиц, из которых он создал свое влиятельное окружение по образу и подобию совкового политбюро. Оно и понятно, ибо все они выходцы из не силового крыла известной организованной преступной группировки. Категории мышления там соответствующие: прихватить, отжать, развести, кинуть и отпетлять. Гигантские деньги, неожиданно свалившиеся на них, укрепили в мысли о том, что это и есть – стратегия, а миллиарды, спрятанные по разным норам во всем мире – наглядное подтверждение правильности суждения. Сам же Путин, по всей вероятности, считает себя некой помесью Александра, Цезаря, Наполеона, Гитлера и Сталина. Но о себе можно думать все что угодно, а время все расставит по местам.

На самом деле, все действия Путина – суть повторение ходов, которые, в то или иное время, были предприняты в аналогичных ситуациях. Но фокус в том, что даже применяя опыт предшественников, следует адаптировать его к текущей обстановке. Даже для этого нужен талант, а у Путина нет и его. Очевидно, что в случае со сбитым малазийским авиалайнером в Москве избрали ту же тактику, что и совок в ситуации со сбитым южнокорейским Боингом. Так, 1 сентября 1983 года в море у южной части острова Сахалин рухнул южнокорейский Боинг 747, следовавший рейсом из Нью-Йорка до Сеула. Как только об этом стало известно, совок начал выдавать одну версию катастрофы за другой. Поскольку японскими РЛС был зафиксирован момент атаки Боинга совковым истребителем, то версии уже исходили из этого расклада. Сначала совок утверждал, что сбили самолет-разведчик, вошедший в воздушное пространство совка. Это были серьезные речи "специалистов и экспертов". Но когда из моря стали вылавливать десятки трупов и кучу багажа, стало понятно, что версия с наглым воздушным шпионом уже не проходит.

Совковые специалисты не долго расстраивались и выдвинули другой вариант – разведчик летел прямо над Боингом, что не давало РЛС распознать две отметки, вместо одной. Мол, подлые янки прикрылись пассажирским лайнером и тем самым – обрекли его на гибель. То есть, желание переложить вину за свою тупость на другого работала еще в совке. Но как это обычно бывает, совки и московиты излагают свои истории с того места, откуда им удобно и заканчивают рассказа там, где им уже становится совсем грустно. Так было и в тот раз. По логике совков, ракета прилетела в Боинг, после чего он сразу стал терять высоту и упал в море. Как нетрудно догадаться, на радаре уже не могло быть одной метки, ибо цели (по версии совка) должны были двигаться с разной скорости и на разной, меняющейся высоте. Единственным исключением могла быть ситуация, когда "американский разведчик" стал падать вслед за пассажирским Боингом вплоть до поверхности воды, после чего, "на бреющем" — ушел в Штаты. Скандал тогда получился мощным, но прямо сравнивать его последствия с нынешней ситуацией – вряд ли можно, а уж тем более – глупо использовать совковую тактику ухода от ответственности.

Тем не менее, Москва пошла именно таким путем, как и совок. Сначала было подробно рассказано, что Боинг сбил украинский штурмовик, потом – истребитель. Со временем, когда по характеру и форме ведения расследования стало понятно, что российские "эксперты" из ВВС и "Алмаза-Антея" рассказали чушь, которую ни на какую голову не оденешь и уже понятно, что работал ЗРК, стали рассказывать о том, что он был украинским, хоть и стрелял с оккупированной территории Украины. В конце концов – решили заткнутья и прикинуться камнем или шлангом, как это сделал совок и тогда это помогло.

Но тут получилось точно по старинному анекдоту, который оказался как никогда к месту:

В духовной семинарии идет выпускной экзамен. Молодой поп что-то там бойко рассказывал и в конце концов – закончил свое экзаменационное выступление. Старый, матерый поп-экзаменатор, огласил следующую оценку.

— В общем, все хорошо, сын мой, но три ошибки были допущены.

— Какие, отче? Скажите, чтобы я знал, над чем мне надо еще трудиться.

— Первая. Я всегда говорил, что перед проповедью надо остограммиться, а ты – ополлитрился. Вторая. Рясу не надо заправлять в джинсы и третья – в конце проповеди надо провозглашать "Аминь", а не "твою мать".

В нашем случае, Кремлю надо было учитывать, как минимум, два различия. Первое – в совке шло мощное внутреннее переформатирование высших эшелонов власти, обусловленное смертью "дорогого Леонида Ильича" и страна оказалась на раздорожье, когда могла пойти самым мрачным путем или наоборот. В общем, шла тонкая и мощная игра, в которой крупный скандал с Боингом мог внести лишние элементы непредсказуемости. Тем более, сбитый Боинг действительно долго летел в воздушном пространстве Совка и там можно было маневрировать в любом формате скандала.

В нашем случае, самолет был в воздушном пространстве Украины и Московия просто не имела никаких прав на подобные действия. Даже версии о том, что Украина-де не закрыла воздушное пространство – никому не интересны, ибо открытыми оставались верхние эшелоны, не доступные для легких ПЗРК, а тяжелых ЗРК типа "Бук" в зоне боевых действий быть не должно было. Раз так, то опасными могли быть высоты до 3-5 км, а Боинг шел почти на 11 км. Так что тут нет никакой аналогии с корейским Боингом.

(окончание следует)