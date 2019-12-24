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25 декабря • обновлено в 01:31
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Даже у границ Украины: Лукашенко оскандалился военным предложением Путину

1.1т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России размещать свои авиационные силы в любой точке страны, в том числе вблизи границ Украины.

В интервью Эхо Москвы он заявил, что размещать российские войска в Беларуси было бы гораздо проще без строительства военной базы, чтобы "не обострять с Западом".

"50 самолетов хотите завтра посадить вот под Минском – сажайте. Под Витебском – сажайте. Не надо никаких баз строить. Там огромные пространства, места много. Хотите под Смоленском где-то посадить – моя родина там, в районе Орши, там "тушки" сидели, ядерный боезаряд, ракеты несли в советские времена; мы вывели это в Россию, остался аэродром, я его восстановил, любые самолеты сегодня принимает, – сажайте там. В любой точке. Ну, логично? Тема закрылась. Я не понимаю, зачем надо было с Западом обострять", – заявил Лукашенко.

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Лукашенко и Путин

Российская газета

Как писал OBOZREVATEL, в то же время накануне Лукашенко также пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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