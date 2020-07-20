Даже прикованный к постели Лукашенко будет держаться за власть, – оппозиционер

В преддверии президентских выборов, которые в Беларуси пройдут 9 августа, президент страны Александр Лукашенко реализует план мобилизации элиты для обеспечения своей безопасности и сохранения тотального контроля над государственными структурами.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Даже если он будет прикован к постели, он все равно будет держать власть, насколько ему будут позволять имеющиеся инструменты", – сказал оппозиционер.

"Что сейчас защищает Лукашенко? Он защищает не только свою безопасность. Он также защищает и результаты "прихватизации", потому как по ее итогам он фактически стал владельцем всей государственной собственности", – заявил он.

По оценкам оппозиционера, на сегодняшний день в собственности президента Лукашенко находятся все структуры власти. "Он очень мотивирован, чтобы все это защищать", – заверил Лебедько.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько скоро читайте на OBOZREVATEL .

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. В случае победы на них Александр Лукашенко станет президентом страны в шестой раз.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела и выборы в стране. Он считает, что по его оппонентами в предвыборной гонке стоят "кукловоды из-за рубежа", включая Российскую Федерацию.