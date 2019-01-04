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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

Даже Песков и Маша Захарова Трампу не подыграли

1.6т

Взял, да и рассказал на днях все, что узнал про войну Советского Союза в Афганистане и, вкратце, про его, Союза, распад.

Причём, явно узнал совсем недавно, потому что делился откровениями со своими министрами с восторгом неофита.

Получилось изящно, местами точно, а в целом, весьма доходчиво. Как для д*б*лов:

"Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что они стали банкротами, воюя в Афганистане".

Дальше 45-й президент США предельно коротко обрисовал ситуацию, заставившую Кремль начать войну:

"Россия воевала в Афганистане, потому что террористы двигались в Россию(!), у них было право там быть. Проблема в том, что война была сложной...".

А затем североамериканский президент с проникновенной, поистине, какой-то мессианской убедительностью сообщает своему правительству новость, от которой у него, кажется, только накануне его рыжая шевелюра встала дыбом на голове:

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"Знаете, многие места, о которых вы читаете, больше не являются частью России из-за Афганистана".

Не знаю, сам ли Трамп так испугался ставшими ему известными последствиями для СССР советского вторжения в Афганистан и он решился напугать американцев распадом США, если они не выведут наконец оттуда свои войска..., не важно.

Мне интереснее другое, кто ему подсунул фейк про двигавшихся в конце 1970-х в Советский Союз из Афганистана террористов?

До него ни один аналитик, политик, историк и даже городской сумасшедший, если представить его затесавшимся в КГБ того времени, не знал ни одного такого террориста с афганской стороны советской границы. Они появились гораздо позже, когда вслед за афганскими моджахедами, объявившими войну шурави (советским), появились талибы, затем Аль-Каида, затем ИГИЛ (запрещённый в России).

Можно понять Трампа, если он своими веселыми картинками пытался дезавуировать основной аргумент, заставивший кремлёвских старцев во главе с Андроповым, Устиновым и Громыко ввести советскую армию в Афганистан для поддержки афганских марксистов, совершивших государственный переворот - упредить появление военных баз США и НАТО вблизи советских границ.

И тогда я понимаю медлительность, с которой Дмитрий Песков и Маша Захарова, а с ними и вся российская пропаганда, не спешат подобрать брошенную Трампом палочку-выручалочку в оправдание советской интервенции - с одной стороны, шурави имели право войти в Афганистан, а с другой стороны, это не американцы угрожали Советскому Союзу своими базами, а какие-то мифические террористы...

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И где, спрашивается, их теперь взять там, в 1979-м, задним числом?...

А ведь Трамп так стремился понравиться русским и даже самому Путину, может, надеялся, что удастся их снова, так или иначе, втянуть в Афган.

Но, вот, черт попутал, опять глупость сморозил...

Но, с третьей-то стороны, я знаю, кому уже совсем скоро понадобятся школярские откровения американского Рыжего, - тем, кто готовится в Думе пересмотреть оценки решения о вводе советских войск в Афганистан, данные Съездом нардепов СССР в 1989 году, как "заслуживающие морального и политического осуждения".

В конце декабря 2019 года исполнится 40 лет, как тайной операцией группы спецназа "Альфа" в Кабуле началась долгая, почти 10-летняя война, - и тут не откажешь Трампу в точности бизнес-оценки - обнаружившая Советский Союз банкротом.

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Автор
Аркадий ДубновАркадий Дубнов
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Дональд ТрампВладимир ПутинМария ЗахароваДмитрий Песков
Место
Россия
Теги
РоссияСША
Источник
Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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